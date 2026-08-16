ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 души загинаха и най-малко още 10 са ранени при ...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23395872 www.24chasa.bg

Хаваите се подготвят за първия ураган от 155 години (Видео)

1824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
кадър: Х

Тропическата буря „Лала" се превърна в ураган от първа категория, докато се приближава към Големия остров на Хаваите, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Ако „Лала" достигне сушата, това ще е първият ураган, преминал над Хаваите от 155 години.

Максималната постоянна скорост на вятъра достига 120 км/ч. Очакват се проливни валежи, силни пориви, опасно високи вълни и локални наводнения, посочи БТА.

Заради влошаващото се време властите ограничават въздушния и морския транспорт. Летището в Хило е затворено, а летището „Елисън Онизука Кона" ще преустанови работа. Затворени са и търговски пристанища на няколко острова.

Метеоролозите предупреждават и за риск от горски пожари заради силните ветрове.

кадър: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък