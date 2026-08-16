Хаваите се подготвят за първия ураган от 155 години (Видео)

Тропическата буря „Лала" се превърна в ураган от първа категория, докато се приближава към Големия остров на Хаваите, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, цитиран от Ройтерс.
Ако „Лала" достигне сушата, това ще е първият ураган, преминал над Хаваите от 155 години.
Максималната постоянна скорост на вятъра достига 120 км/ч. Очакват се проливни валежи, силни пориви, опасно високи вълни и локални наводнения, посочи БТА.
Заради влошаващото се време властите ограничават въздушния и морския транспорт. Летището в Хило е затворено, а летището „Елисън Онизука Кона" ще преустанови работа. Затворени са и търговски пристанища на няколко острова.
Метеоролозите предупреждават и за риск от горски пожари заради силните ветрове.
🚨 BREAKING: Hurricane Lala is pounding Hawaii’s Big Island with sustained winds reaching 75 MPH.— Mr. Pool 2.0 (@Q_looP_rM) August 16, 2026
Some areas could see up to 25 INCHES OF RAIN, with flash flood warnings still in effect.
Stay safe, Hawaii. 🙏🌧️🌪️ pic.twitter.com/fZyO1G13fd
RUSHING WATER ‼️: Rivers and streams begin to overflow amid the heavy rainfall from Hurricane Lala, as people at Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, capture the surge in water flowing from the waterfall on Saturday.#Hawaii #Hurricaneseason #Waterfall #FOXWeather pic.twitter.com/QA2lhQBO3R— FOX Weather (@foxweather) August 16, 2026