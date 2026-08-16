Испански изтребител свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния

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Испански изтребител F-18, участващ в мисията на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната.

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината.

Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 километра северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат.

Испанският F-18 е „установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува", се посочва в съобщението на ведомството.

„Дронът беше свален безопасно в 05:01 часа", допълни министерството. По предварителни данни отломките са паднали в необитаем район между две села.

Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути.

През юли румънски пилоти с изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, навлезли във въздушното пространство на страната, съобщава Ройтерс, цитиран от БТА. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати след десетки нарушения през повече от четирите години война в съседна Украйна.

По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души.