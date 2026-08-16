Ликвидараха в Севастопол капитан на украинска подводница, преминал на страната на Русия

Руски военнослужещ е загинал при експлозия на бомба в анексирания Севастопол. Регионалното управление на ФСБ съобщи, че руска гражданка, родена през 1994 г., е задържана по подозрение за престъплението. Твърди се, че тя е действала по указания на украинските разузнавателни служби. ФСБ не разкрива името на починалия военнослужещ, нито на задържаната.

Взривно устройство е било поставено в кошче за боклук до пейка на Столетовски проспект. Тази информация беше съобщена от телеграм каналите "База" и "Маш", които са близки до силите за сигурност.

Според очевидци мъжът е слизал по стълбите с приятел, когато е станала експлозията. Състоянието на приятеля му не е съобщено. Телеграм каналът "ЧП/Крим" съобщи, че експлозията е причинена от жена, която е следвала мъжа.

Твърди се, че е била задържана от местни жители. Каналът скоро изтри тази информация. Източник на RBC от правоохранителните органи твърди, че жената е взривила раница, съдържаща бомба.

Загиналият е офицер от руския флот Роберт Шагеев, според анонимния телеграм канал "ВЧК ОГПУ" и проруския блогър Анатолий Шарий. Тази информация не е официално потвърдена. Телеграм каналът "112", който е близък до силите за сигурност, съобщава, че при експлозията е загинал капитан първи ранг, но не посочва името му.

Робърт Шагеев е бивш командир на единствената подводница на Украйна - "Запорожие", и е родом от Крим. През 2014 г., когато Русия анексира Крим, той предава подводницата на руските военни.

Впоследствие Шагеев става командир на подводницата "Велики Новгород" на руския Черноморски флот, а по-късно и заместник-командир на 4-та отделна бригада подводници на руския Черноморски флот.

В Украйна е преследван за държавна измяна. Държавното бюро за разследване на Украйна твърди, че Шагеев е участвал в пълномащабна руско-украинска война. Украинският проект Evocation съобщи, че подводници, командвани от Шагеев, участват в масирани ракетни удари срещу Украйна.

"Маш" твърди, че 32-годишната жителка на Сочи Маргарита Реут (или Реутт, според други източници) е задържана по подозрение за опита за покушение. Няма официално потвърждение на тази информация.

През август 2025 г. съд в Краснодарския край я глобяване с 30 000 рубли по административно нарушение „дискредитиране" на армията (част 1 от член 20.3.3 от Кодекса за административните нарушения). Според разследващите, вечерта на 18 юли Реут, докато е била във влака Самара-Адлер, е извикала „Нека ви, руснаци" по време на атака с дрон срещу гара Лихая в Ростовска област. Тя е осъдена и на два дни арест за неподчинение на законно разпореждане на полицай.

Според телеграм канала след опита за покушение Реут е планирала да лети в чужбина и е закупила билет от Сочи. Твърди се, че тя е признала вината си и е твърдяла, че е получила заплащане в криптовалута, за да взриви полицая.

„Осторожно, новости" съобщава, че жената е била доброволка, включително за почистване на нефтени разливи по плажовете в Анапа. Тя е управлявала и собствен бизнес.