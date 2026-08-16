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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23395925 www.24chasa.bg

Колумбийската армия унищожи лаборатория за наркотици и иззе 1,8 тона кокаин

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Кокаин (Снимката е илюстративна) Снимка: Снимка: Архив

Колумбийската армия унищожи лаборатория за производство на наркотици и конфискува над 1,8 тона кокаин при операция в югозападната част на страната, предаде ДПА.

Акцията е проведена край град Меркадерес. Според президента Абелардо де ла Есприеля лабораторията е била свързана с лявата бунтовническа групировка Армия за национално освобождение (ELN).

Де ла Есприеля, който встъпи в длъжност този месец, определи операцията като „тежък удар срещу наркотрафика", посочи БТА.

Борбата с престъпните групировки е сред основните приоритети на новото правителство, което получава подкрепа от администрацията на Доналд Тръмп.

Колумбия, която е най-големият производител на кокаин в света, наскоро се присъедини към подкрепяния от САЩ антинаркотичен алианс „Щитът на Америките". Вашингтон и Богота се договориха и за съвместни операции срещу наркокартелите.

ELN отрича да участва пряко в производството и трафика на кокаин.

Кокаин (Снимката е илюстративна)

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