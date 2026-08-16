Колумбийската армия унищожи лаборатория за наркотици и иззе 1,8 тона кокаин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбийската армия унищожи лаборатория за производство на наркотици и конфискува над 1,8 тона кокаин при операция в югозападната част на страната, предаде ДПА.

Акцията е проведена край град Меркадерес. Според президента Абелардо де ла Есприеля лабораторията е била свързана с лявата бунтовническа групировка Армия за национално освобождение (ELN).

Де ла Есприеля, който встъпи в длъжност този месец, определи операцията като „тежък удар срещу наркотрафика", посочи БТА.

Борбата с престъпните групировки е сред основните приоритети на новото правителство, което получава подкрепа от администрацията на Доналд Тръмп.

Колумбия, която е най-големият производител на кокаин в света, наскоро се присъедини към подкрепяния от САЩ антинаркотичен алианс „Щитът на Америките". Вашингтон и Богота се договориха и за съвместни операции срещу наркокартелите.

ELN отрича да участва пряко в производството и трафика на кокаин.