19-годишен е арестуван за стрелбата в университет във Вирджиния

19-годишен младеж е арестуван във връзка със стрелбата в кампуса на Щатския университет на Вирджиния, при която бяха ранени петима души, предаде Асошиейтед прес.

Камрон Харис е открит да се крие в килер в университетско общежитие. Той не е студент в университета. Четирима от пострадалите също не са студенти, а възрастта им е между 17 и 23 години. Един от ранените е в тежко състояние, посочи БТА.

Срещу Харис са издадени осем заповеди за арест, включително за умишлено причиняване на телесна повреда и използване на огнестрелно оръжие при извършване на тежко престъпление. Засега не е известен мотивът за стрелбата.

Инцидентът е станал рано в събота близо до университетски общежития. След ареста властите отмениха блокадата на кампуса, тъй като не смятат, че има непосредствена заплаха. В района остава засилено полицейското присъствие, а разследването продължава.