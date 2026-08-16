Киев под руски ракетен обстрел, Москва съобщи за свалени дронове

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Руски ракетен удар по Киев рано тази сутрин рани един човек и предизвика няколко пожара, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

По думите на кмета Виталий Кличко отломки са предизвикали пожар в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата, където са изгорели няколко автомобила. Пожар е избухнал и южно от центъра на града. В Киев на два пъти е обявявана въздушна тревога, посочи БТА.

Междувременно Русия съобщи, че повече от 600 украйнски дрона са атакували района на Москва. Кметът Сергей Собянин заяви, че 201 от тях са били унищожени от руската противовъздушна отбрана, а по-голямата част са били прехванати, преди да достигнат региона. Собянин посочи, че трима души са били ранени, но не даде повече информация за евентуални щети.

Информацията за атаките и от двете страни не е независимо потвърдена.