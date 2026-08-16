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Две жени загинаха, а две бебета са ранени при наводнение и свлачище в Испания

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Наводнение. Снимката има илюстративна цел. Снимка: Pixabay

Две жени загинаха при наводнение и свлачище в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Кастилия и Леон, цитирани от Франс прес.

Жертвите са две жени на възраст около 60 и 80 години, уточниха местните власти. Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим, посочи БТА.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на Гражданската гвардия и медицински екипи.

Наводнение. Снимката има илюстративна цел. Снимка: Pixabay

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