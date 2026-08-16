Петима загинали и стотици евакуирани при рекордни наводнение в Индиана

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Най-малко петима души са загинали при тежките бури и наводнения в американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Проливните дъждове повишиха реките до рекордни нива и принудиха стотици жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, а спасителни екипи използваха лодки и автомобили на Националната гвардия за евакуация на хора от наводнените райони, посочи БТА.

В Индианаполис са спасени 91 души и 45 домашни любимци. Кметът Джо Хогсет определи наводнението по река Уайт като най-тежкото в града от повече от 30 години.

На места за два дни са паднали над 28 сантиметра дъжд. Властите предупреждават за продължаващ риск от внезапни наводнения и призовават жителите да се евакуират от застрашените райони.

Бурите засегнаха и други части на Средния запад, където бяха регистрирани торнада, проливни валежи и наводнения.