Сирия задържа бивш полицейски началник, осъден във Виена за изтезания

Сирийските сили за сигурност са задържали бившия полицейски началник Мусаб Абу Р., осъден през юли във Виена на осем години затвор за изтезания и други тежки престъпления срещу цивилни, предаде австрийската агенция АПА.

Абу Р. е бил задържан при операция срещу лица, свързани с тероризъм, съобщиха сирийските служби за вътрешна сигурност. Срещу него ще бъдат предприети правни действия, посочи БТА.

В началото на юли окръжният съд във Виена осъди Абу Р. и бившия ръководител на отдел 335 на сирийските тайни служби Халед Ал Х. на по осем години затвор за изтезания и други тежки престъпления срещу 21 цивилни. Присъдите все още не са влезли в сила.

Двамата са работили в Рака за режима на бившия сирийски президент Башар Асад, свален от власт през 2024 г. Според решението на съда те са участвали в „организирани от държавата систематични изтезания", за да бъдат възпирани протестите срещу режима.

Една от жертвите свидетелства, че Абу Р. е нареждал на надзиратели да подлагат затворници на сексуално насилие и е влизал в килиите с палка, след което се чували викове. Друг свидетел разказа, че Абу Р. му е избил зъб с ритници.

Въпреки присъдата Абу Р. остана на свобода. Висшият регионален съд във Виена уважи жалбата срещу задържането му и отхвърли решението на първата инстанция, че има опасност той да избяга.

Впоследствие Абу Р. напуска Австрия и на 29 юли се завърна в Сирия през Турция. Задържането му идва на фона на обществено недоволство в Рака заради ролята му в репресиите срещу противници на режима.