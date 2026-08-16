12 души загинаха и най-малко още 10 са ранени при катастрофа с полски автобус в Унгария (Снимка)

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Най-малко 12 души са загинали при катастрофа с полски автобус в Унгария. Инцидентът е станал в източната част на страната. Все още не са ясни причините за трагедията. Унгарски медии съобщават, че рано сутринта автобусът паднал в канавка и се преобърнал, съобщава унгарската агенция МТИ.

Дванадесет души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа в Унгария, съобщи днес унгарският премиер Петер Мадяр в социалната платформа Фейсбук.

Полският автобус е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал.

Агенцията уточни, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезьокерестеш, в североизточната част на Унгария.

В автобуса е имало 57 пътници и двама шофьори. По първоначална информация шофьорът вероятно е заспал зад волана.