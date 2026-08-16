Австралия започва мащабно изкупуване на огнестрелни оръжия след стрелбата в Бондай

Австралия започва през ноември мащабна програма за обратно изкупуване на огнестрелни оръжия след нападението на плажа Бондай в Сидни, при което през декември миналата година загинаха 15 души, предаде Ройтерс.

Програмата ще стартира на 2 ноември в щата Нов Южен Уелс. Собствениците ще могат да получат до 1000 австралийски долара за предадено оръжие. Мярката е част от националния пакет за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия, приет след нападението, посочи БТА.

Австралийското правителство съобщава, че през миналата година в страната е имало рекордните 4,1 милиона огнестрелни оръжия. Новата програма ще бъде най-голямата след кампанията, последвала масовото убийство в Порт Артър през 1996 г., при което загинаха 35 души.

След нападението на плажа Бондай Нов Южен Уелс вече ограничи броя на оръжията, които един човек може да притежава, до четири. Според полицията атаката е извършена от баща и син, като оцелелият заподозрян е обвинен в 15 убийства.