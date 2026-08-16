Иран поиска Катар да допусне разследване за трима изчезнали пилоти

Иран поиска от Катар да допусне техен екип, който да разследва съдбата на трима ирански пилоти, за които Техеран твърди, че са задържани в Катар, съобщи иранската агенция Тасним.
Командирът на Комитета за издирване на изчезнали лица към Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал Мохамад Багерзаде заяви, че иранските военновъздушни сили и разследващият екип чакат от месеци разрешение да влязат в Катар, посочи БТА.
Той обвини катарските власти в многократно забавяне на разследването и възпрепятстване на завръщането на пилотите в Иран. Багерзаде призова Международния комитет на Червения кръст да се намеси спешно и да помогне за освобождаването им.
Катар отрече вчера да държи ирански пилоти, отбелязва Ройтерс.