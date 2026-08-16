Иран поиска Катар да допусне разследване за трима изчезнали пилоти

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Иран поиска от Катар да допусне техен екип, който да разследва съдбата на трима ирански пилоти, за които Техеран твърди, че са задържани в Катар, съобщи иранската агенция Тасним.

Командирът на Комитета за издирване на изчезнали лица към Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал Мохамад Багерзаде заяви, че иранските военновъздушни сили и разследващият екип чакат от месеци разрешение да влязат в Катар, посочи БТА.

Той обвини катарските власти в многократно забавяне на разследването и възпрепятстване на завръщането на пилотите в Иран. Багерзаде призова Международния комитет на Червения кръст да се намеси спешно и да помогне за освобождаването им.

Катар отрече вчера да държи ирански пилоти, отбелязва Ройтерс.