Ясмин Фуад: Зелените инвестиции са най-сигурни в дългосрочен план

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Заместник-генералният секретар на ООН Ясмин Фуад заяви, че опазването на природата и устойчивото управление на ресурсите са сред най-сигурните инвестиции за икономическото развитие в дългосрочен план, посочва КМГ.

„Не можем, от една страна, да продължаваме да изчерпваме природните ресурси и да разрушаваме екосистемите, а от друга – да очакваме икономическото развитие да продължава да носи печалби", посочи тя в интервю за Китайската медийна група.

По думите ѝ подобен подход неизбежно води до висока цена в дългосрочен план. Според Фуад решението е очевидно – необходимо е държавите и обществата да заемат ясна и решителна позиция и да действат превантивно, вместо да чакат настъпването на криза, за да предприемат мерки.

Зелената трансформация, опазването на природните ресурси и устойчивото развитие, по думите ѝ, не трябва да се разглеждат като пречка пред икономическия растеж, а като инвестиция в неговата устойчивост.