КМГ: Пътуванията с влак в Китай достигнаха рекордните 2,8 млрд. през първите седем месеца на годината

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Железопътният транспорт в Китай е обслужил рекордните 2,8 млрд. пътнически пътувания през първите седем месеца на 2026 г.

По данни на Китайската държавна железопътна корпорация броят на пътуванията е нараснал с 4,1% спрямо същия период на миналата година, съобщава КМГ.

Между януари и юли железопътната мрежа на страната е обслужвала средно по 11 462 пътнически влака дневно, което е с 5,2% повече на годишна база.

На фона на политиката на Китай за безвизов транзит, през периода се е увеличил значително и международният железопътен транспорт. Броят на пътуванията на чуждестранни граждани с влак е нараснал с 32,5% спрямо същия период на 2025 г.