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Започнаха редовни седмични курсове по арктическия морски маршрут между Китай и Европа

КМГ

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Маршрутът преминава през Североизточния морски проход в Арктика, преди да достигне до големи европейски пристанища Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В събота започнаха редовни седмични курсове по арктическия морски маршрут между Китай и Европа за превоз на стоки и товари, осигурявайки по-бърза и по-надеждна логистична връзка между двете части на евразийския континент, пише КМГ.

Маршрутът преминава през Североизточния морски проход в Арктика, преди да достигне до големи европейски пристанища, сред които Феликстоу във Великобритания, Ротердам в Нидерландия, Хамбург в Германия и Гдиня в Полша.

Маршрутът беше изпробван за първи път през септември 2025 г., когато кораб достигна пристанище Феликстоу за около 20 дни – почти наполовина по-бързо в сравнение с превоза през Суецкия канал и за по-кратко време от железопътния коридор между Китай и Европа.

Заради сезонните условия маршрутът ще функционира основно от юли до октомври, като тази година са планирани най-малко осем курса.

По данни на китайското Министерство на търговията търговията със стоки между Китай и Европейския съюз е достигнала 447,8 млрд. долара през първата половина на 2026 г., което представлява ръст от 14,2% на годишна база.

Маршрутът преминава през Североизточния морски проход в Арктика, преди да достигне до големи европейски пристанища

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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