Милиардерът Питър Тийл заложи на аржентинския петрол

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Съоснователят на американската технологична компания „Палантир" Питър Тийл придоби 1% от капитала на аржентинската петролна компания „Виста" за около 76 млн. долара, предаде Ройтерс.

Инвестицията е направена чрез хедж фонда му „Тийл Макро" и е обявена в документ до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, посочи БТА.

„Виста" добива петрол и газ в шистовата формация „Вака Муерта", която разполага с едни от най-големите залежи на шистов газ и петрол в света. Компанията произвежда около 160 000 барела петролен еквивалент дневно.

Инвестицията идва около четири месеца след срещата на Тийл с аржентинския президент Хавиер Милей. Правителството на Милей активно насърчава чуждестранните инвестиции в енергетиката и технологиите.