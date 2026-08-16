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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397005 www.24chasa.bg

Спасяват българин с падълборд на Халкидики

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Гръцка брегова охрана

Българин е изпаднал в трудна ситуация докато управлява падълборд на Халкидики, съобщи Гръцката брегова охрана. В събота сутринта Пристанищната администрация на Уранополис е била уведомена за оказване на помощ на оператор на SUP дъска (стендъп падълборд), който се е намирал в затруднено положение поради неблагоприятни метеорологични условия, в морската зона пред хотел "XENIA" в Уранополис, Халкидики.

Незабавно към мястото са се отправили спасители от Гръцката брегова охрана, уведомени с били морско такси и два преминаващи кораба за оказване на помощ.

41-годишният български гражданин е бил намерен на плажа "Архонтарикия" в Уранополис и е слязъл на брега с помощта на преминаваща лодка, в добро здравословно състояние.

Пристанищната администрация му е наложила предвидените административни санкции.

СНИМКА: Гръцка брегова охрана

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