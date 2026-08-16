Наводнение на Пелопонес и пожар на Скирос предизвикаха извънредни ситуации в Гърция

Наводнение на Пелопонес и голям пожар на остров Скирос са възникнали в събота на празника Успение Богородично. Двете бедствия са сред основните предизвикателства пред службите за гражданска защита в Гърция този уикенд, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Силна лятна буря предизвика наводнения в района на Мани в Югозападен Пелопонес. За около два часа са паднали близо 140 литра дъжд на квадратен метър. Една жена е пострадала, след като автомобилът ѝ е бил ударен от мълния, но няма опасност за живота ѝ. Пожарникари са оказали помощ на хора, блокирани в автомобили по наводнените пътища, посочи БТА.

На остров Скирос голям пожар наложи евакуацията на населено място. Гасенето е затруднено от силни ветрове, достигащи седма степен по Бофорт, но властите уверяват, че в момента няма опасност за жителите и туристите.

На празника Успение Богородично голяма част от гърците пътуват до родните си места или до туристическите центрове.