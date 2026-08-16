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Израел уби командир на „Хизбула“ при удар в Южен Ливан, 11 са загинали

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Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Израелската армия заяви, че е убила висш командир на „Хизбула" при целенасочен удар в Южен Ливан. В същото време ливанското здравно министерство съобщи за най-малко 11 загинали и 19 ранени при два израелски въздушни удара в района, предаде ДПА.

Командирът Хасан Ала е бил убит в Дейр аз Захрани. Според Израел той е участвал в атаки срещу израелски войници, включително с дронове. Ударът е извършен в „отговор на действия, които терористичната групировка „Хизбула" е извършила", след като трима израелски военнослужещи са били тежко ранени при атака с натоварен с експлозиви дрон в Южен Ливан, посочи БТА.

„Хизбула" засега не е коментирала съобщението.

Ливанският премиер Науаф Салам определи израелските удари, при които най-малко 11 души са били убити и още 19 са ранени, като сериозна ескалация, която подкопава усилията за стабилизиране на обстановката.

Израел и „Хизбула" продължават взаимно да се обвиняват в нарушения на споразумението за прекратяване на огъня.

Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

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