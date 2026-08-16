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Зеленски: Тази седмица Русия е изстреляла по Украйна над 1550 дрона, близо 1560 бомби и 62 ракети

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Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

Най-малко трима души са загинали и над 20 са ранени при руски въздушни удари срещу Украйна от снощи и тази сутрин, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

При балистична ракетна атака срещу Кривой Рог са загинали двама души, а 14 са ранени. В Суми е загинал още един човек, а шестима са пострадали в Киев и околностите му. В столицата са избухнали и пожари, включително на пазар за книги.

Зеленски заяви, че тази седмица Русия е изстреляла по Украйна над 1550 дрона, близо 1560 бомби и 62 ракети. Той призова съюзниците на Киев да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана, посочи БТА.

Междувременно Русия съобщи за жертви и сериозни щети по инфраструктурата след масирана украинска атака с дронове, особено в района на Москва.

Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

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