НАТО: Дронът, свален от испански F-18 в Румъния, вероятно е руски

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Изглежда, че дронът, който тази сутрин беше свален в румънското въздушно пространство от испански изтребител F-18, е бил руски, каза говорителят на военния щаб на НАТО полк. Мартин О'Донъл, цитиран от Ройтерс.

Говорителят уточни, че детайлите около инцидента все още са в процес на разследване, посочи БТА.

Той заяви, че НАТО е в постоянна готовност и е готова да се защити от всякаква заплаха.

Испански изтребител F -18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната.

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината.