Луиджи Манджоне призна, че е убил един от най-големите застрахователи в САЩ

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Манджоне ще трябва да изтърпи до 85% от наказание му

"Знаех какво правя", признал той

За част от американците Манджоне се превърна в герой

Луиджи Манджоне призна в американски федерален съд, че е застрелял главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън.

28-годишният мъж промени пледоарията си и се призна за виновен по време на извънредно заседание по делото в Манхатън, съобщава axios.

„Сутринта на 4 декември прострелях г-н Томпсън в Манхатън и той почина", заяви Манджоне пред федералния съдия.

"Знаех какво правя", добави той.

Той се призна за виновен и по федерални обвинения за преследване. По думите му е следял Томпсън до инвеститорска конференция през 2024 г., преди да го застреля на улицата.

Манджоне признал, че предварително потърсил информация за събитието, представяйки се за инвеститор в компания за милиарди долари. Присъдата му трябва да бъде обявена на 18 декември.

По време на заседанието съдия Маргарет Гарнет заяви, че въпреки признанието за вина Манджоне ще трябва да изтърпи до 85% от наложеното му наказание по федералните обвинения.

Той е разказал пред съда, че е пътувал до Манхатън преди нападението и е събирал информация за конференцията, на която е присъствал Томпсън, като се е представял за инвеститор.

Манджоне бе обвинен, че е застрелял главния изпълнителен директор на "Юнайтид Хелткеър" Браян Томпсън в централната част на Манхатън. Убийството бе осъдено от голяма част от обществеността, но за част от американците Манджоне се превърна в своеобразен народен герой заради общественото недоволство от високите разходи за здравеопазване и практиките на застрахователните компании.