ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Луиджи Манджоне призна, че е убил един от най-голе...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397400 www.24chasa.bg

Най-големият горски пожар в историята на Белгия унищожи 3000 хектара, движи се към Германия (Снимки)

612
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

Горски пожар унищожи около 3000 хектара в природен резерват в Източна Белгия, близо до границата с Германия, съобщи ДПА.

Властите определят стихията като най-големия горски пожар в историята на страната. Огненият фронт е дълъг около километър и се движи към Германия, но засега няма опасност да премине границата, посочи БТА.

Гасенето е затруднено от труднодостъпния терен, торфените блата и променящия се вятър. В операцията участват пожарникари от Германия и Люксембург, а Нидерландия изпрати два хеликоптера. Около 600 души от две близки общини са били евакуирани.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък