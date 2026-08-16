Най-големият горски пожар в историята на Белгия унищожи 3000 хектара, движи се към Германия (Снимки)

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Горски пожар унищожи около 3000 хектара в природен резерват в Източна Белгия, близо до границата с Германия, съобщи ДПА.

Властите определят стихията като най-големия горски пожар в историята на страната. Огненият фронт е дълъг около километър и се движи към Германия, но засега няма опасност да премине границата, посочи БТА.

Гасенето е затруднено от труднодостъпния терен, торфените блата и променящия се вятър. В операцията участват пожарникари от Германия и Люксембург, а Нидерландия изпрати два хеликоптера. Около 600 души от две близки общини са били евакуирани.