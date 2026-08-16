Индия увеличава производството на газ за битови нужди след проблеми с доставките

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Индия въведе максимална цел за дневно производство на газ за битови нужди (пропан-бутан) от 63 810 метрични тона, за да гарантира вътрешните доставки и да увеличи резервите след нарушенията на пазара, предизвикани от конфликта около Иран, предаде Ройтерс.

С правителствена заповед държавните и частните рафинерии са задължени да поддържат достатъчен капацитет за съхранение и транспорт на втечнен газ, посочи БТА.

Правителството ще актуализира производствените цели два пъти годишно според наличните мощности. Преди нарушенията в доставките Индия е внасяла около 90% от газа за готвене от Близкия изток.