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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397610 www.24chasa.bg

Обраха шедьоври на Антонело да Месина от сицилиански музей (Снимки, видео)

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кадър:@ilmattinoр youtube

Няколко от най-значимите творби на ренесансовия художник Антонело да Месина са били откраднати при дързък обир от музей в сицилианския град Месина. Новината съобщиха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на градската администрация. Неизвестни крадци на изкуство са нахлули през нощта, неутрализирали са алармените системи и успели да задигнат три от общо петте пана от известния олтар „Полиптих на Свети Григорий" (Polittico di San Gregorio), както и двустранно изрисувано пано, изобразяващо Дева Мария и Христос. Паното е било ловко извадено от вътрешността на обезопасена витрина, посочват агенциите.

Полицията разследва случая и се опитва да възстанови точната хронология на събитията. Търсят се и улики, които да насочат към самоличността на извършителите.

Директорът на музея Мариса Меркурио определи обира като „огромна загуба за музея, града, общността и света на изкуството".

Антонело да Месина (ок. 1430–1479 г.), водещ художник от Ранния ренесанс, е роден в Месина и е смятан за един от най-значимите творци на XV век.

По-рано тази година италианската държава откупи известната творба на художника Ecce Homo (Ето човека) за около 12 милиона евро от аукционната къща „Сотбис". Министерството на културата в Рим се намеси преди началото на аукциона на „Сотбис" и придоби произведението. Ecce Homo е библейска фраза, изречена от Пилат Понтийски при показването на измъчения Иисус Христос пред тълпата (Йоан 19:5). Този момент е класически сюжет в християнското изкуство, отбелязва ДПА.

кадър:@ilmattinoр youtube
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
кадър:@ilmattinoр youtube
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
кадър:@ilmattinoр youtube
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

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