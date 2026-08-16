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Иран екзекутира мъж, осъден за нападение срещу полицаи по време на протест

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Иран екзекутира мъж, осъден за умишлено нападение с автомобил срещу полицаи по време на антиправителствени протести през януари Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран екзекутира мъж, осъден за умишлено нападение с автомобил срещу полицаи по време на антиправителствени протести през януари, съобщи Ройтерс.

Шахрам Садеги е бил признат за виновен, че на 8 януари е ранил седем служители в град Карадж, посочи БТА.

Според иранската агенция Тасним един от полицаите е бил в кома три месеца.

Революционният съд в Карадж е осъдил Садеги на смърт и конфискация на имуществото за действия, определени от властите като операция в полза на Израел, САЩ и враждебни групировки. Върховният съд е потвърдил присъдата, която е била изпълнена тази сутрин.

Иран екзекутира мъж, осъден за умишлено нападение с автомобил срещу полицаи по време на антиправителствени протести през януари

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