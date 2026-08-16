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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397875 www.24chasa.bg

ООН: 724 камиона с хуманитарна помощ са влезли в Афганистан през Пакистан

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Афганистан. Снимка: Pixabay

Над 700 камиона с международна хуманитарна помощ са влезли в Афганистан през Пакистан въпреки почти пълното затваряне на границата между двете страни, съобщи ООН, цитирана от Франс прес.

Конвоят от 724 камиона е превозвал храни и основни хуманитарни продукти, достигнали до нуждаещи се семейства, посочи БТА.

ООН предупреждава за критични нива на детското недохранване в Афганистан. Близо една трета от населението на страната е изправено пред остър недостиг на храна, засилен от природни бедствия и завръщането на милиони афганистанци от Иран и Пакистан.

Конфликтът между Кабул и Исламабад и почти пълното затваряне на сухопътната граница от октомври 2025 г. сериозно затрудняват доставките на хуманитарна помощ.

Афганистан. Снимка: Pixabay

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