Мистър Коргингтън от Калифорния спечели с 111 децибела лай, конкурс за коргита в Литва

Мистър Коргингтън от Калифорния закова внушителните 111 децибела - шум, равен на работеща моторна резачка - докато настойчиво се опитваше да достигне до играчката за дъвчене, размахвана от стопанина му. Така кучето отвя конкуренцията в надпреварата за най-силен лай на състезание за коргита в литовската столица Вилнюс.

Собственици на кучета от любимата порода на покойната Елизабет II използваха играчки, лакомства и дори метла, за да примамят кучетата си да пресекат финалната линия в надбягване. Много от участниците там изглеждаха по-заинтересовани от това да подушат наоколо, отколкото да спечелят, съобщава Ройтерс. Липсата на спортен хъс е коментирана от организатора Едвинас Мишкас Гриниус като затвърждаване на репутацията им като едни от най-бавните кучета в света.

Около 130 коргита от осем държави се включиха в ежегодната надпревара във Вилнюс, привличайки хиляди зрители в града, рекламиран от организаторите като „Европейската столица на коргитата".

Гриниус дава старт на инициативата преди шест години по време на пандемията от КОВИД-19. Тогава очаква само приятели и роднини да изгледат импровизираната надпревара между неговото куче и това на негов приятел. Вместо това обаче се стичат стотици хора. Днес събитието е традиция и се излъчва по телевизията в Литва и САЩ.

В конкурса за костюми, кучетата и техните собственици дефилираха като клоуни, средновековни благородници и каубои, а едно от четириногите дори бе предрешено като кон.

Първото място грабна 6-годишно момиченце, облечено като княз, придружено от любимеца си Амиго. Коргито бе маскирано като легендарния Железен вълк - символът, вдъхновил основаването на Вилнюс, пише БТА.