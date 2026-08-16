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Мистър Коргингтън от Калифорния спечели с 111 децибела лай, конкурс за коргита в Литва

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Корги СНИМКА: Pixabay

Мистър Коргингтън от Калифорния закова внушителните 111 децибела - шум, равен на работеща моторна резачка - докато настойчиво се опитваше да достигне до играчката за дъвчене, размахвана от стопанина му. Така кучето отвя конкуренцията в надпреварата за най-силен лай на състезание за коргита в литовската столица Вилнюс.

Собственици на кучета от любимата порода на покойната Елизабет II използваха играчки, лакомства и дори метла, за да примамят кучетата си да пресекат финалната линия в надбягване. Много от участниците там изглеждаха по-заинтересовани от това да подушат наоколо, отколкото да спечелят, съобщава Ройтерс. Липсата на спортен хъс е коментирана от организатора Едвинас Мишкас Гриниус като затвърждаване на  репутацията им като едни от най-бавните кучета в света.

Около 130 коргита от осем държави се включиха в ежегодната надпревара във Вилнюс, привличайки хиляди зрители в града, рекламиран от организаторите като „Европейската столица на коргитата". 

Гриниус дава старт на инициативата преди шест години по време на пандемията от КОВИД-19. Тогава очаква само приятели и роднини да изгледат импровизираната надпревара между неговото куче и това на негов приятел. Вместо това обаче се стичат стотици хора. Днес събитието е традиция и се излъчва по телевизията в Литва и САЩ.

В конкурса за костюми,  кучетата и техните собственици дефилираха като клоуни, средновековни благородници и каубои, а едно от четириногите дори бе предрешено като кон.

Първото място грабна 6-годишно момиченце, облечено като княз, придружено от любимеца си Амиго. Коргито бе маскирано като легендарния Железен вълк - символът, вдъхновил основаването на Вилнюс, пише БТА.

Корги СНИМКА: Pixabay

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