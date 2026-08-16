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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397928 www.24chasa.bg

Евтиният китайски изкуствен интелект натисна американските гиганти да свалят цените

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Снимка: Пиксабей

Евтините китайски модели за изкуствен интелект засилват натиска върху американските технологични гиганти да намаляват цените си, съобщи БТА.

Сред основните конкуренти е китайската DeepSeek. Нейните модели остават значително по-евтини от най-мощните американски предложения, въпреки че компанията наскоро обяви увеличение на цените за разработчици.

Конкуренцията вече принуждава компаниите от Силициевата долина да реагират. OpenAI намали с 80% цените за използването на един от моделите си, а Anthropic предложи по-евтина система с възможности, близки до тези на най-мощните ѝ модели.

Натискът от Китай продължава да расте - освен DeepSeek, модели на Alibaba и Moonshot AI също се превръщат в сериозни конкуренти на американските разработчици. Според анализатори това може да направи използването на изкуствен интелект значително по-достъпно за бизнеса и потребителите.

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