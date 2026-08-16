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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23397978 www.24chasa.bg

До 2 г. затвор в Иран за интервю пред „вражеска медия"

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Текст на вестник Снимка: Pixabay

Иранският парламент подкрепи законопроект, който предвижда до две години затвор за интервю или участие в дискусия с медии, смятани от Техеран за „вражески", съобщи БТА.

Към тях се причисляват американски и израелски медии, както и издания, финансирани от САЩ или Израел. За нарушение е предвидено наказание от шест месеца до две години затвор. Интервютата пред други чуждестранни медии пък ще трябва да бъдат съобщавани на разузнавателното министерство.

Законопроектът трябва да бъде одобрен и от Съвета на пазителите, преди да влезе в сила. Той продължава затягането на правилата за контакти с чуждестранни организации в Иран след 12-дневната война с Израел през 2025 г.

Текст на вестник Снимка: Pixabay
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