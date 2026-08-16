ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха при голям пожар на остров Саламин, ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23398064 www.24chasa.bg

Руски дрон без боен заряд изплува на брега в Турция

1408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руски дрон

Руски дрон без боен заряд е бил открит на черноморския бряг на Турция, съобщи БТА. Безпилотният апарат е намерен на плаж в района на Куручашиле, окръг Бартън.

Местен жител забелязал дрона и подал сигнал до властите. Районът е бил отцепен, а изпратените специалисти установили, че апаратът не носи взривно вещество. Предстои експерти да изследват машината и да установят как е попаднала на турския бряг.

Това не е първият руски дрон, достигнал турското Черноморие след началото на войната в Украйна. През февруари край бреговете на окръг Орду бяха открити части от руски дрон „Геран-2", използван при атаките срещу Украйна.

През декември 2025 г. турски изтребители F-16 свалиха друг безпилотен апарат над Черно море, след като той се приближи до турското въздушно пространство. Заради войната Украйна и Русия използват масово дронове над Черно море, а останки от тях периодично достигат крайбрежията на държавите в региона.

Руски дрон
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък