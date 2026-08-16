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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23398102 www.24chasa.bg

Лидерът на „Хамас" в Кайро за преговори за бъдещето на Газа

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Бойци на "Хамас"

Лидерът на „Хамас" Халил ал Хая се срещна в Кайро с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад за разговори по примирието и бъдещето на ивицата Газа, съобщи БТА.

Делегацията на палестинската групировка е потвърдила готовността си да продължи изпълнението на американския план за Газа. Сред основните спорни въпроси остават разоръжаването на „Хамас" и изтеглянето на израелските сили.

Египет е един от основните посредници в преговорите между Израел и „Хамас". Срещата идва и преди очакваното посещение в региона на Джаред Къшнър, който трябва да разговаря с представители на Израел и посредниците Египет, Катар и Турция за придвижването на плана.

Преговорите за следващия етап остават блокирани от разногласията около разоръжаването. Израел настоява то да бъде пълно, докато планът обвързва процеса с поетапно изтегляне на израелските сили от Газа.

Бойци на "Хамас"
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