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Жертвите на мощния трус в Индонезия вече са 51, хиляди напуснаха домовете си

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Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан Снимка: Архив

Най-малко 51 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер, което разтърси източната част на Индонезия. Около 5000 души са евакуирани, а десетки са тежко ранени, съобщи БТА.

Трусът удари района на остров Флорес, като предизвика свлачища и прекъсна пътища. Спасителните екипи продължават да претърсват разрушените сгради, а близо 1000 вторични труса допълнително затрудняват работата им.

Индонезия се намира върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен и земетресенията там са чести. През 2018 г. трус и последвалото цунами на остров Сулавеси отнеха живота на над 4000 души, а през 2022 г. земетресение в Западна Ява уби над 600. Сегашният трус е най-смъртоносният в страната оттогава насам.

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан Снимка: Архив
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