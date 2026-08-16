Крал Чарлз дава 10 млн. паунда за модернизация на частните си имения

Крал Чарлз III и принц Уилям може да бъдат принудени да похарчат до 10 милиона паунда за модернизация на стотици имоти под наем в частните си имения, за да отговорят на планираните правила за енергийна ефективност.

Правителството обяви, че наемодателите ще трябва да гарантират, че имотите им имат сертификат за енергийна ефективност (EPC) с рейтинг C или по-висок до 2030 г. – в сравнение с настоящото изискване за E.

EPC са документи, които предоставят оценка за енергийна ефективност на имотите във връзка с техните текущи разходи.

Въведени през 2007 г. на фона на нарастващата загриженост относно въглеродните емисии, те помагат за оценка на сметките за енергия и въздействието върху околната среда. Най-енергийно ефективните имоти получават рейтинг A, а най-лошите – рейтинг G.

Разследване на Guardian установи, че почти девет от 10 жилищни имота в херцогствата Корнуол и Ланкастър и имението Сандрингам са имали енергийна ефективност (EPC) от D или по-ниска.

И Чарлз, и Уилям бяха похвалени за своята екологична застъпничество.

Те са изправени пред разходи до 10 000 паунда за обновяване на всеки имот и могат да бъдат глобени с 30 000 паунда за всеки дом, който продължават да наемат, без да извършат необходимата работа, пише "Гардиън".

Говорител на правителството заяви:

„Всеки заслужава да живее в топъл и комфортен дом. Нашите планове частните жилища под наем да бъдат EPC C до 2030 г. биха могли да извадят до половин милион домакинства от енергийна бедност до 2030 г., намалявайки сметките, за да дадат на семействата в цялата страна необходимото пространство за глътка въздух."

В национален мащаб малко над половината от всички имоти под наем в момента имат рейтинг на енергийната ефективност под C, но имотите в трите големи кралски имения са по-лошо изолирани и скъпи за отопление от средното.

Кралят наследи имението Сандрингам и херцогство Ланкастър от майка си, кралица Елизабет II, след смъртта ѝ през 2022 г. Той не плаща данък върху наследството за нито едно от имуществата, тъй като активите, прехвърляни между монарси, са освободени.

Херцогство Ланкастър е създадено през 1265 г., за да осигурява частен доход за суверена, а печалбите му се увеличават рязко по време на управлението на покойната кралица. То се простира на около 18 000 хектара (44 000 акра) от северозападна Англия до части от Лондон.

Доходът, генериран от Сандрингам, закупен от кралица Виктория през 1862 г. и разположен върху 8000 хектара (19 000 акра) в селски Норфолк, не е разкрит.

Когато Чарлз става крал след смъртта на майка си, той предава херцогството Корнуол на Уилям. Основано през 1337 г., за да генерира пари за мъжките наследници на трона, то също става значително по-печелившо през последните десетилетия. То обхваща около 55 000 хектара (135 000 акра) и е концентрирано главно в югозападна Англия.

Гардиън проучи повече от 700 местни енергийни сертификати (EPC) в трите имота и установи, че 630 не отговарят на предложените от правителството изисквания.

Този анализ разкри, че 99% от имотите под наем в имението Сандрингам имат EPC рейтинг D или по-нисък. Цифрата е била над 90% за херцогство Ланкастър и около 80% за херцогство Корнуол.

Разследването изключва имоти, които изглежда са били превърнати във ваканционни жилища или такива с отделни права за наем, тъй като не е ясно как новите правила ще се прилагат към тях.

Точният брой на жилищните имоти в трите херцогства също е неясен, тъй като те не публикуват списъци със своите земеделски владения, въпреки че се смята, че цифрата надхвърля 1200.

В миналото помощници, работещи в двете херцогства, са полагали големи усилия, за да прикрият подробности за своите портфейли от имоти, като са укривали информацията дори от парламента.

Ако обаче тази извадка от повече от половината е представителна, тогава над 1000 имота биха могли да попаднат в нарушение на новите правила, което изисква подобрение, ако ще бъдат отдавани под наем.

Разходите за ремонт биха могли да надхвърлят 10 милиона паунда, което е подобно на годишния общ доход от наем на жилища на херцогствата. Херцогствата плащат около 50 милиона паунда годишно на Чарлз и Уилям. Те са освободени от повечето бизнес данъци, което им помага да увеличат максимално печалбите си.