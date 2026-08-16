Папа Лъв XIV призова да се спре насилието срещу палестинците на Западния бряг

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Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието срещу палестинското цивилно население на окупирания Западен бряг на фона на зачестилите нападения от израелски заселници, съобщи БТА.

Папата обърна специално внимание на положението в палестинското село Кусра, където през последните дни жители са подложени на нападения, а достъпът до вода и електричество е прекъсван. Той призова международната общност да не остава безучастна.

Напрежението на Западния бряг се засили през последните години успоредно с войната в Газа. Израел контролира територията от войната през 1967 г., а изграждането и разширяването на израелските селища там е обект на остри международни критики.

Ватиканът от години подкрепя решението за две държави – Израел и независима Палестина – като път към траен мир. Палестинската държава вече е призната от над 150 страни членки на ООН.