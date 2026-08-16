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Испания спасява останките на трима крале от пожар, приближаващ хилядолетен манастир

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Пожар

Испанските власти преместиха останките на трима средновековни крале заради огромен горски пожар, който заплашва хилядолетния манастир „Сан Хуан де ла Пеня" в североизточната област Арагон, съобщи БТА.

Заедно с кралските останки на безопасно място са изнесени исторически картини и други ценности. Манастирът, изграден под огромна надвиснала скала, е тясно свързан с възникването на Кралство Арагон и е сред най-важните средновековни паметници в региона.

Огънят вече е обхванал над 10 000 хектара, а стотици хора са евакуирани от района. Пламъците се разпространяват при високи температури и силен вятър, които затрудняват пожарникарите.

Испания преживява поредно тежко лято с горски пожари. Само дни по-рано властите отбелязаха година от опустошителния пожар в Лас Медулас – обект от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, където и днес продължават споровете дали мерките за защита са достатъчни.

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