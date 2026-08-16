Двама загинаха при голям пожар на остров Саламин, евакуират хора и с ферибот

Двама души са открити мъртви при голям пожар на гръцкия остров Саламин, западно от Атина. Други четирима са откарани в здравен център с изгаряния, но състоянието им е добро, съобщи БТА.

Телата са намерени в района, откъдето се предполага, че е тръгнал огънят. Самоличността на загиналите все още не е установена. Заради разрастването на пожара властите наредиха евакуация на няколко населени места, а полицията поиска и ферибот, който при нужда да извежда хора от острова.

Огънят се разпространява на два основни фронта - край Перистерия и Селиния. Срещу пламъците се борят 146 пожарникари с 32 автомобила, горски командоси и доброволци. От въздуха действат четири самолета и шест хеликоптера.

Пожарът идва след поредица от тежки огнища в Гърция през последните седмици. Само преди дни пожари засегнаха Халкидики и Еврос, а властите поддържат висока готовност заради горещото, сухо и ветровито време. Силният вятър затруднява и гасенето на Саламин.