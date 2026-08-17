От години Англия преследва "Кръв и чест", последно тикна в затвора баща и децата му

Британските власти повече от 30 години преследват различни последователи на “Кръв и чест” за неонацистка дейност. Последно преди 11 месеца изпратиха в затвора 59-годишен баща и двете му деца за множество обвинения, свързани с разпалване на расова омраза.
Робърт Таланд влиза в полезрението на английската полиция, след като организира концерт в град Лийдс през 2019 г. На него 36-годишният му син Стивън и 33-годишната му дъщеря Роузи изпълняват песни, в които се призовава за върховенство на бялата раса, а публиката им отговаря с нацистки поздрави. Охранителни камери запечатват и музикални текстове, които заплашват и призовават за смърт на лица, принадлежащи към определени групи.
По време на дълго разследване срещу тях става ясно, че Робърт Таланд е водеща фигура в “Кръв и чест”. Той е управлявал звукозаписна компания, разпространяваща компактдискове на неонацистки групи. Таланд е осъден на 4 години затвор за терористични престъпления и множество обвинения в разпалване на расова омраза. Синът му е изпратен зад решетките за две години, а дъщерята за 18 месеца.
“Убеден съм, че всеки от вас е имал дългогодишна вярност към неонацистката кауза. Това е най-ясно доказано от расистките и антисемитските послания, видеоклипове, мемета и други материали, които сте публикували чрез социалните мрежи”, казва съдия Андрю Лийс при произнасяне на присъдите им.
По думите на детектив Джеймс Дънкърли в продължение на десетилетия семейството е било част от мрежа, насърчаваща насилие и крайнодесен тероризъм в цяла Европа. “Робърт Таланд отхвърли това обвинение, като твърдеше, че са клуб за стари пияници, но на организираните от тях концерти и събития са промотирали музика, която възхвалява убийства, и то пред публика, в която е имало и много деца. По този начин са насърчавали натрупването на омраза, нетолерантност и насилие, които нямат място в нашето общество”, обясни Дънкърли.
Концертът в Лийдс, от който тръгва разследването им, е бил в памет на Иън Стюарт Доналдсън - фронтмен на група Skrewdriver, която призовава в песните си за върховенство на бялата раса. Точно той основава и мрежата “Кръв и чест” през 1987 г. След като умира през септември 1993 г., често е почитан от последователите си с различни концерти по света, които обикновено са съпътствани с размирици и арести.
“Въпреки че хората имат право да общуват активно и да обменят мнения, насърчаването на терористични актове и расистки обиди e престъплениe. Членовете на това семейство създадоха изпълнени с омраза текстове и музика като опит да подбудят расова омраза, да насърчат превъзходството на бялата раса и да популяризират използването на сериозно насилие”, коментира Франк Фъргюсън, ръководител на отдела за специални престъпления и борба с тероризма на Кралската прокуратура по време на процеса срещу семейство Таланд.
“Кръв и чест” се самоописва в социалните мрежи като музикална мрежа за съпротива и нарича дейността си глобална конфедерация на борците за свобода. Членовете ѝ са само бели националисти, включително бръснати глави, които се вдъхновяват за действия от музикални групи, изпълняващи песни на неонацистка тематика.
Мрежата се поддържа от скинхед банди и симпатизанти в десетки държави по света, предимно в Европа и Северна Америка. В някои от тях официалните структури на организацията са забранявани, но във Великобритания, откъдето тръгва, не е така.
През изминалата година обаче британските власти замразиха финансовите ѝ активи по обвинения, че е замесена в действия, насърчаващи тероризъм, стремеж към вербуване на хора за тази цел и предоставяне на средства за терористичните дейности.