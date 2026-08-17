От години Англия преследва "Кръв и чест", последно тикна в затвора баща и децата му

Британските власти повече от 30 години преследват различни последователи на “Кръв и чест” за неонацистка дейност. Последно преди 11 месеца изпратиха в затвора 59-годишен баща и двете му деца за множество обвинения, свързани с разпалване на расова омраза.

Робърт Таланд и двете му деца Роузи и Стивън СНИМКА: АНГЛИЙСКАТА ПОЛИЦИЯ

Робърт Таланд влиза в полезрението на английската полиция, след като организира концерт в град Лийдс през 2019 г. На него 36-годишният му син Стивън и 33-годишната му дъщеря Роузи изпълняват песни, в които се призовава за върховенство на бялата раса, а публиката им отговаря с нацистки поздрави. Охранителни камери запечатват и музикални текстове, които заплашват и призовават за смърт на лица, принадлежащи към определени групи.

По време на дълго разследване срещу тях става ясно, че Робърт Таланд е водеща фигура в “Кръв и чест”. Той е управлявал звукозаписна компания, разпространяваща компактдискове на неонацистки групи. Таланд е осъден на 4 години затвор за терористични престъпления и множество обвинения в разпалване на расова омраза. Синът му е изпратен зад решетките за две години, а дъщерята за 18 месеца.

“Убеден съм, че всеки от вас е имал дългогодишна вярност към неонацистката кауза. Това е най-ясно доказано от расистките и антисемитските послания, видеоклипове, мемета и други материали, които сте публикували чрез социалните мрежи”, казва съдия Андрю Лийс при произнасяне на присъдите им.

По думите на детектив Джеймс Дънкърли в продължение на десетилетия семейството е било част от мрежа, насърчаваща насилие и крайнодесен тероризъм в цяла Европа. “Робърт Таланд отхвърли това обвинение, като твърдеше, че са клуб за стари пияници, но на организираните от тях концерти и събития са промотирали музика, която възхвалява убийства, и то пред публика, в която е имало и много деца. По този начин са насърчавали натрупването на омраза, нетолерантност и насилие, които нямат място в нашето общество”, обясни Дънкърли.

Концертът в Лийдс, от който тръгва разследването им, е бил в памет на Иън Стюарт Доналдсън - фронтмен на група Skrewdriver, която призовава в песните си за върховенство на бялата раса. Точно той основава и мрежата “Кръв и чест” през 1987 г. След като умира през септември 1993 г., често е почитан от последователите си с различни концерти по света, които обикновено са съпътствани с размирици и арести.

“Въпреки че хората имат право да общуват активно и да обменят мнения, насърчаването на терористични актове и расистки обиди e престъплениe. Членовете на това семейство създадоха изпълнени с омраза текстове и музика като опит да подбудят расова омраза, да насърчат превъзходството на бялата раса и да популяризират използването на сериозно насилие”, коментира Франк Фъргюсън, ръководител на отдела за специални престъпления и борба с тероризма на Кралската прокуратура по време на процеса срещу семейство Таланд.

“Кръв и чест” се самоописва в социалните мрежи като музикална мрежа за съпротива и нарича дейността си глобална конфедерация на борците за свобода. Членовете ѝ са само бели националисти, включително бръснати глави, които се вдъхновяват за действия от музикални групи, изпълняващи песни на неонацистка тематика.

Мрежата се поддържа от скинхед банди и симпатизанти в десетки държави по света, предимно в Европа и Северна Америка. В някои от тях официалните структури на организацията са забранявани, но във Великобритания, откъдето тръгва, не е така.

През изминалата година обаче британските власти замразиха финансовите ѝ активи по обвинения, че е замесена в действия, насърчаващи тероризъм, стремеж към вербуване на хора за тази цел и предоставяне на средства за терористичните дейности.