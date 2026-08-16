Зетят на Тръмп разговаря с президента на Египет за мира в Газа

Джаред Къшнър се срещна с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в опит да даде нов тласък на буксуващия американски план за Газа. Двамата са обсъдили примирието и необходимостта всички страни да изпълнят поетите ангажименти, съобщи БТА.

Посещението е част от нов дипломатически натиск на Вашингтон. Заедно с Къшнър в разговорите участва и бившият български външен министър Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в създадения по американската инициатива Съвет за мир. Американската делегация води разговори и с посредниците Египет, Катар и Турция.

В същото време в Египет пристигна и делегация на „Хамас", водена от Халил ал Хая. Основната пречка пред следващия етап от плана остава разоръжаването на групировката. Израел настоява оръжията да бъдат предадени преди пълното изтегляне на войските му, докато „Хамас" иска първо прекратяване на израелските атаки и изтегляне на силите от Газа.

Планът предвижда не само разоръжаване на въоръжените групировки и постепенно изтегляне на Израел, но и предаване на управлението на Газа на палестинска технократска администрация и разполагане на международни стабилизиращи сили.

След Египет Къшнър трябва да продължи разговорите с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Първата фаза на американския план доведе до примирие през октомври 2025 г. и освобождаване на заложници срещу палестински затворници,но следващият етап остава блокиран заради разногласията около разоръжаването на „Хамас" и изтеглянето на израелските сили от Газа.