Пратеници на Тръмп, „Хамас" и посредници се събраха в Египет за плана за Газа

Пратеници на американския президент Доналд Тръмп проведоха поредица от срещи в Египет в опит да придвижат блокирания план за мир в Газа. В разговорите участват представители на Египет, Катар и Турция, а на част от тях са присъствали и представители на „Хамас", съобщи БТА.

Сред американските представители са зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър и бившият български външен министър Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Къшнър разговаря и с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

По същото време делегация на „Хамас", водена от Халил ал Хая, проведе отделни разговори с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад. Групировката заявява, че е готова да изпълнява американския план, но настоява Израел да прекрати ударите и да изтегли войските си.

Точно тук остава и основният спор. Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява „Хамас" да бъде напълно разоръжен, преди израелската армия да се изтегли. Планът предвижда още управлението на Газа да премине към палестинска технократска администрация, а след това да започне възстановяването на анклава.

Първата фаза на американския план доведе до примирие през октомври 2025 г. и освобождаване на заложници срещу палестински затворници, но следващият етап буксува заради спора за разоръжаването и изтеглянето на израелските сили. Въпреки примирието насилието не е спряло напълно и Израел продължава да нанася удари в Газа.