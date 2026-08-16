Иран дава $30 000 за убит или пленен американски войник, за жена наградата е двойна

Иран предлага награда от 30 000 долара за всеки американски войник, който бъде убит или пленен. Ако това бъде направено от жена, сумата скача двойно до 60 000 долара, съобщи БТА.

Необичайното предложение беше обявено от главнокомандващия на иранската армия генерал Амир Хатами. По думите му всеки, който убие или плени и предаде „нахлул американски военнослужещ", ще получи 5 млрд. томана, или около 30 хил. долара. Хатами твърди, че идеята дошла след „голям брой искания" от хора, които искали да участват.

Има обаче една съществена подробност - засега няма данни американски сухопътни части да са разположени в Иран. Изключение беше спасителна операция през април за свален американски пилот. Хатами не обясни нито къде се очаква да бъдат залавяни американските войници, нито как практически ще се изплащат наградите.

Обявената награда идва на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон. Само преди дни Доналд Тръмп поиска Иран да плати обезщетения за американски военнослужещи,за чиято смърт през последните десетилетия Вашингтон обвинява подкрепяни от Техеран групировки. Иран от своя страна настоява САЩ да платят репарации за щетите от войната.

Иранската армия не е уточнила дали предложението има срок и дали важи само за действия на иранска територия.