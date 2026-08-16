Немска овчарка нахапа до смърт 55-годишен на пешеходна пътека

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Немска овчарка нахапа до смърт 55-годишен мъж на пешеходна пътека. Собственикът опасно неуправляемото куче е арестуван, пише "Дейли мейл".

Мъжът е бил нападнат от животното в Уейкфийлд, Западен Йоркшир, в събота следобед.

Полицията в Западен Йоркшир съобщи, че смъртта е настъпила след сблъсък в района на Калдър Гроув в Уейкфийлд около 13:30 ч.

Полицията е получила сигнали в 13:36 ч., че мъж е бил ухапан от куче малко след сблъсък на старата тротоарна пътека на железопътната линия, близо до Блекър Лейн.

55-годишният мъж е откаран в болница в критично състояние. Той обаче е починал малко след 19:00 ч. снощи.

Арестуваният собственик също е на 55 години. Той е обвинен, че кучето е било опасно неуправляемо на обществено място и е причинило нараняване, довело до смърт.

Немската овчарка е прибрана от полицията.

Детективите призовават всички свидетели да се явят, по-специално двама души, които са спрели, за да помогнат на ранения мъж.

Главен инспектор Майкъл Кокс от екипа за убийства и разследване на големи престъпления каза:

„За съжаление, мъжът е починал и е наистина важно да разберем обстоятелствата около случилото се.

„Знаем, че две жени са спрели, за да помогнат на ранения мъж и да насочат служителите.

„Бихме призовали тези две жени да се отзоват, за да ни помогнат в текущото ни разследване на този трагичен инцидент.

„Първоначалният сблъсък се е случил в зона, използвана от пешеходци, и призоваваме всеки, който е видял или чул каквато и да е част от разговора между тези двама мъже, да се свърже с нас."

Всеки, който има информация, е помолен да се обади на полицията.