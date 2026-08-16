Осем държави осъдиха Израел за отхвърлянето на американския план за Газа

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Египет, Йордания, ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия, заедно с Турция, Пакистан и Индонезия, осъдиха отхвърлянето от Израел на американската пътна карта за следващия етап от мирния план за Газа, съобщи БТА.

В общо изявление външните министри на осемте държави заявиха, че решението на Израел застрашава усилията за постигане на траен мир. Пътната карта предвижда разоръжаване, изтегляне на израелските сили, разполагане на международни стабилизационни сили и възстановяване на Газа.

Според осемте страни палестинските фракции вече са приели предложението. Те призоваха САЩ да окажат натиск върху Израел за изпълнение на поетите ангажименти.

Египет, Катар, Турция и САЩ участват като посредници в опитите за постигане на трайно споразумение за Газа. Осемте държави и преди са излизали с общи позиции срещу действия на Израел в палестинските територии.