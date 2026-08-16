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Германски град застрашен от най-големия пожар в Белгия, хората се евакуират

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Възникналият пожар

Германският град Моншау, близо до границата с Белгия, препоръча на част от жителите си да напуснат домовете си заради огромния горски пожар в съседната страна, съобщи БТА. Огънят е на около 3 км от германската граница, а гъстият дим вече достига района.

Пожарът бушува от петък в природния резерват „Високите мочурища" и вече е изпепелил около 2700 хектара. Това го превръща в най-големия горски пожар, регистриран в съвременната история на Белгия. Около 600 души от белгийски населени места вече са евакуирани.

Белгия поиска помощ по европейския механизъм за гражданска защита. В гасенето са включени три хеликоптера и два самолета, а на терен помагат пожарникари от Германия и Люксембург, армията и местни фермери.

Районът е засегнат след продължителни горещини – Белгия преживява петата си гореща вълна за това лято. Предишният голям пожар във „Високите мочурища" през 2011 г. унищожи близо 1400 хектара – приблизително наполовина на сегашната засегната площ.

Възникналият пожар

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