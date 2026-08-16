ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От министрите на Желязков само Вълчев с ново жилищ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23399116 www.24chasa.bg

Уволниха руския топ банкер, прогнозирал загуба във войната с Украйна

4376
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андрей Клепач

Руската банка ВЭБ уволни главния си икономист Андрей Клепач, който се осмели да прогнозира загуба на Русия в икономическата „война на изтощение" с Украйна.

Според The ​​Bell той е уволнен в неделя, след като медиите разкриха доклада му на срещата на Никитския клуб на Московската борса, която се проведе в края на май 2026 г. В него той обсъжда нарастващия мащаб на загубите в руската икономика, въпреки високата ѝ устойчивост на санкции.

"Русия не може да спечели състезанието във „войната на изтощение", когато Украйна е подкрепяна от западния свят", казва Андрей Клепач.

Внешэкономбанк (ВЭБ) е ключова руска държавна банка, която финансира националните проекти на Кремъл и има статут на „държавна корпорация за развитие".

„Следователно, ние няма да спечелим конкуренцията в тази война на изтощение. Имаме илюзията, че всичко в Украйна ще се срине. Не се е сринало и няма да се срине. Разходите ни се увеличават", каза още Клепач.

Според източници на изданието, той е бил уволнен от Игор Шувалов, който е ръководител на най-голямата руска държавна корпорация за развитие VEB.RF

Според The ​​Bell решението е взето „по повикване отгоре". Вестник „Ведомости" потвърди оставката на Клепач, позовавайки се на представител на държавната корпорация. Източникът обаче не разкри причините за прекратяването на договора.

„В близко бъдеще ще бъде назначен нов човек на тази позиция", съобщи „Ведомости", позовавайки се на източника.

Андрей Клепач

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък