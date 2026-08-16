Уволниха руския топ банкер, прогнозирал загуба във войната с Украйна

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Руската банка ВЭБ уволни главния си икономист Андрей Клепач, който се осмели да прогнозира загуба на Русия в икономическата „война на изтощение" с Украйна.

Според The ​​Bell той е уволнен в неделя, след като медиите разкриха доклада му на срещата на Никитския клуб на Московската борса, която се проведе в края на май 2026 г. В него той обсъжда нарастващия мащаб на загубите в руската икономика, въпреки високата ѝ устойчивост на санкции.

"Русия не може да спечели състезанието във „войната на изтощение", когато Украйна е подкрепяна от западния свят", казва Андрей Клепач.

Внешэкономбанк (ВЭБ) е ключова руска държавна банка, която финансира националните проекти на Кремъл и има статут на „държавна корпорация за развитие".

„Следователно, ние няма да спечелим конкуренцията в тази война на изтощение. Имаме илюзията, че всичко в Украйна ще се срине. Не се е сринало и няма да се срине. Разходите ни се увеличават", каза още Клепач.

Според източници на изданието, той е бил уволнен от Игор Шувалов, който е ръководител на най-голямата руска държавна корпорация за развитие VEB.RF

Според The ​​Bell решението е взето „по повикване отгоре". Вестник „Ведомости" потвърди оставката на Клепач, позовавайки се на представител на държавната корпорация. Източникът обаче не разкри причините за прекратяването на договора.

„В близко бъдеще ще бъде назначен нов човек на тази позиция", съобщи „Ведомости", позовавайки се на източника.