Ураганът „Лала" остави 130 000 домакинства на Хаваите на тъмно

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Близо 130 000 домакинства на Хавайските острови останаха без ток след преминаването на урагана „Лала", който вече отслабна до тропическа буря, съобщи БТА. Най-много прекъсвания има на Големия остров, Оаху и Мауи.

Стихията донесе проливни дъждове и силни ветрове, които наводниха пътища и събориха дървета и електропроводи. Един човек е загинал при автомобилен инцидент, а две къщи са били отнесени от придошлите води.

На места от началото на бурята са паднали до 89 сантиметра дъжд. Властите предупредиха за опасност от нови внезапни наводнения и свлачища, въпреки че „Лала" вече е тропическа буря.

Хаваите сравнително рядко понасят директни удари от урагани. „Лала" достигна първа категория с ветрове до 120 км/ч и премина непосредствено край Големия остров, без окото на бурята да излезе на сушата. Последният ураган, достигнал сушата на Хаваите, е опустошителният „Иники" през 1992 г.