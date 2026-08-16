Ураганът „Лала" остави 130 000 домакинства на Хаваите на тъмно

Близо 130 000 домакинства на Хавайските острови останаха без ток след преминаването на урагана „Лала", който вече отслабна до тропическа буря, съобщи БТА. Най-много прекъсвания има на Големия остров, Оаху и Мауи.
Стихията донесе проливни дъждове и силни ветрове, които наводниха пътища и събориха дървета и електропроводи. Един човек е загинал при автомобилен инцидент, а две къщи са били отнесени от придошлите води.
На места от началото на бурята са паднали до 89 сантиметра дъжд. Властите предупредиха за опасност от нови внезапни наводнения и свлачища, въпреки че „Лала" вече е тропическа буря.
Хаваите сравнително рядко понасят директни удари от урагани. „Лала" достигна първа категория с ветрове до 120 км/ч и премина непосредствено край Големия остров, без окото на бурята да излезе на сушата. Последният ураган, достигнал сушата на Хаваите, е опустошителният „Иники" през 1992 г.