Тръмп съди Би Би Си за 10 млрд. долара, медията иска роднините му за свидетели

Би Би Си поиска съдействие от федерален съд в САЩ, за да получи документи и показания от Иванка Тръмп, Доналд Тръмп-младши и Джаред Къшнър по делото за клевета, заведено от американския президент Доналд Тръмп, съобщи БТА.

Британската медия твърди, че тримата могат да разполагат с важна информация за речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. и събитията около щурма на Капитолия. Адвокатите на Би Би Си досега не са успели да им връчат призовки заради охраната им от „Сикрет сървис" и затова искат разрешение това да стане по алтернативен начин.

Тръмп съди Би Би Си за 10 млрд. долара заради документален филм от 2024 г., в който части от речта му от 6 януари са монтирани така, че според него създават впечатление, че е призовал привържениците си към насилие. Би Би Си се извини за начина, по който е редактирана речта, но отхвърля твърдението, че е извършила клевета.

Ако спорът не бъде прекратен или уреден извън съда, процесът се очаква да започне през февруари 2027 г. Делото вече доведе и до спор за финансовите документи на Тръмп, след като той поиска милиарди долари обезщетение за предполагаеми щети върху репутацията и бизнеса му.