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Започна битката за президент на Бразилия

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Президентът на Бразилия Луис Лула да Силва откри кампанията си на стадион.

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и основният му съперник Флавио Болсонаро официално започнаха кампаниите си за президентските избори на 4 октомври, съобщи БТА. Лула се бори за четвърти мандат, а срещу него застава синът на бившия президент Жаир Болсонаро.

Лула даде начало на кампанията си пред над 10 000 привърженици в Сао Бернардо до Кампо – мястото, откъдето започва синдикалната му кариера. Той постави акцент върху социалната политика, правата на жените и защитата на бразилските природни ресурси от чужда намеса.

Флавио Болсонаро стартира кампанията си на плажа Копакабана в Рио де Жанейро. Сенаторът обеща твърди мерки срещу организираната престъпност и се опитва едновременно да запази избирателите на баща си и да привлече по-умерен вот. Жаир Болсонаро е под домашен арест и не участва в изборите.

Първият тур е на 4 октомври, а при балотаж бразилците ще гласуват отново на 25 октомври. Последните проучвания дават преднина на Лула, но показват значително по-оспорвана битка при евентуален втори тур – според Quaest той получава 43% срещу 40% за Флавио Болсонаро.

Президентът на Бразилия Луис Лула да Силва откри кампанията си на стадион.

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