Стотици мигранти: „Искаме в Испания, не обратно в Мароко"

Стотици мигранти излязоха на протест в испанския ексклав Сеута с искане да получат убежище и да не бъдат връщани в Мароко, съобщи БТА. Демонстрантите носеха испански знамена и плакати с надписи „Ние също сме хора" и „Не искаме да се връщаме в Мароко".

Много от тях спят на открито край морето и твърдят, че полицията ограничава придвижването им към центъра на града. Испанските власти обаче заявиха, че незаконно влезлите в Сеута няма да могат да останат или да продължат към континентална Испания, освен в отделни случаи на особено уязвими хора.

Протестиращите са част от между 5000 и 8000 мигранти, които все още се намират в Сеута след огромната миграционна вълна в края на юли. Тогава за два дни в ексклава влязоха около 72 000 души, като по-късно голяма част от тях се върнаха в Мароко.

Сеута е испанска територия на северноафриканския бряг и една от малкото сухопътни граници между Европейския съюз и Африка. След кризата Испания и Мароко значително засилиха охраната, включително с допълнителни полицаи, патрулни лодки и заграждения по границата.