Ердоган: Египет може да се присъедини към новия отбранителен пакт от Мека

Египет може да се присъедини към новия отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, заяви турският президент Реджеп Ердоган в интервю за „Ал Джазира", съобщи БТА.

Трите държави подписаха споразумението на 7 август в Мека. То предвижда нападение срещу една от страните да се разглежда като нападение срещу всички – принцип, подобен на член 5 от договора на НАТО. Планирани са общи военни учения и по-тясно сътрудничество в отбранителната индустрия.

Ердоган даде да се разбере, че съюзът остава отворен за нови членове и посочи Египет като възможен кандидат. Според публикации от последните дни обаче Саудитска Арабия има резерви към присъединяването на Кайро.

Новият пакт се появява на фона на силно напрежение в Близкия изток. Саудитска Арабия търси по-силни регионални гаранции за сигурността си след поредица от атаки срещу нейна инфраструктура и корабоплаване, докато Анкара подчертава, че съюзът не е насочен срещу Иран и не цели да замени НАТО.